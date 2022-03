Surf, Fioravanti: “Cavalco l’onda grande e sfido la paura.. per non averne più”

Una Olimpiade Leonardo, cittadino di Cerveteri, l’ha già disputata. Nel suo esordio assoluto ai Giochi Estivi di Tokyo Fioravanti ha portato con sé la passione per il surf e il surf stesso, esordiente come lui in competizione.

Il Cio ha confermato la presenza della disciplina fino a Los Angeles 2028 e Leo può sognare ancora per tanti anni di disputare le Olimpiadi, migliorare e puntare alle medaglie. e allora scende in mare e cavalca le onde anche per prepararsi al sogno olimpico. Ancora una volta. Tra due anni si disputeranno le Olimpiadi di Parigi e Leo ha già le valigie pronte. Ovviamente tra il marzo del 2022 e il luglio del 2024 ci sono competizioni, eventi, gare di surf a cui partecipare in tutto il mondo. Ma è importante probabilmente allenarsi sin da ora.

A 20 anni era l’unico atleta italiano a qualificarsi alla World Surf League esprimendo perfezione e adrenalina, davanti al mondo. Surf sotto i piedi e andamento da campione. E da campione si prepara: “Tanto surf, tanta palestra e giusta alimentazione”. Lo dichiara il surfista azzurro a La Gazzetta allo Sport. Potenza e velocità sono le caratteristiche più importanti per un surfista che sfida il mare e la sua impetuosità: “Il surf per me è tutto”. Sottolinea Leo e non trascurare alimentazione, nel tantissimo allenamento che svolge giornalmente è fondamentale per risalire sulla tavola e abbandonarsi alla bellezza del mare azzurro. azzurro. Come il colore che ha difeso a Tokyo e come sembra avere a volte il colore dei suoi occhi: “Sconfitte e infortuni mi rendono più forte”. Dice anche Fioravanti a La Gazzetta. E ce ne sono state tante in carriera. Come l’infortunio avuto alla schiena che lo ha costretto a un forzato stop, ma temporaneo. Ma ugualmente difficile da digerire per uno che vive il mare tutti i giorni: “Ciò che non ti uccide ti fortifica”. Sottolinea l’azzurro.

E la paura? Sembra quello il primo sentimento per chi non pratica il surf ma conosce il mare e la sua imprevedibilità. Anche lui prova paura, ma va sfidata e affrontata: “Impossibile non averla, soprattutto quando il mare diventa grande. Quando ti arriva l’onda grande.. è quella che ti porta avanti e non deve mai farlo indietro..”. E’ la filosofia del surf e dei surfisti. Cavalcare l’onda indomabile, l’onda più difficile. Saperlo fare. E lui cerca di farlo e lo ha fatto se parlano di suoi molteplici trofei in bacheca: “Trasformo la paura in adrenalina”.

Diventare campione del mondo e puntare alla Top 5 sono gli obiettivi di Fioravanti.

(foto@LeonardoFioravanti/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport