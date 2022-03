Guerra in Ucraina, terminato il secondo round di negoziati: accordo solo sui corridoi umanitari

“Il secondo round di colloqui è terminato. Purtroppo non sono stati raggiunti i risultati che l’Ucraina voleva. E’ stata presa solo una decisione sull’organizzazione dei corridoi umanitari“. Lo ha annunciato su Twitter il consigliere della presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak, al termine dei negoziati con la Russia.

La presidenza ucraina ha annunciato che si terrà presto un terzo round di colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca.

Il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, ha detto che sono stati fatti “progressi significativi” durante il secondo round di colloqui tra Russia e Ucraina. Medinsky ha confermato che i due Paesi hanno concordato di creare dei corridoi umanitari per permettere l’evacuazione dei civili e un cessate il fuoco in queste zone.

I servizi ucraini hanno smentito e bollato come “fake” la notizia che Kiev avrebbe accettato la “capitolazione. “Il nemico si è inserito in alcuni siti di autorità locali e governi regionali attraverso i quali ha diffuso bugie su una presunta ‘capitolazione e firma di un trattato di pace con la Russia’. E’ un falso”, si legge in un tweet dei servizi ucraini d’intelligence (Ssscip). (fonte: Adnkronos)