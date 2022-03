Viabilità nel Lazio, 50 milioni per il Piano Infrastrutture Consorzio Industriale

“Grazie a un investimento da 50 milioni di euro provenienti dal Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio mettiamo a disposizione del Consorzio Industriale del Lazio nuove risorse per intervenire con un piano straordinario per strade, collegamenti e infrastrutture in tutta la nostra regione”. Così in una nota l’assessore ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri.

“Grazie a questo nuovo stanziamento – spiega l’Assessore – si darà il via a 40 nuovi interventi in tutte le province del Lazio. In questi anni abbiamo aumentato costantemente gli stanziamenti per la viabilità e questo si riflette positivamente non solo sugli spostamenti quotidiani dei cittadini, ma anche sull’economia, con conseguenti vantaggi per le imprese del territorio. Un ulteriore tassello che aggiungiamo al nostro impegno per aumentare la sicurezza di chi ogni giorno viaggia sulle nostre strade, rendendole più scorrevoli e sostenibili. Continua, dunque, il lavoro che stiamo facendo su tutta la rete stradale del Lazio”.

