X Municipio, servizi anagrafici in tilt: come richiedere i certificati

Ostia – Giornata di caos e disagi per i servizi anagrafici del X Municipio. Infatti, i sistemi informatici sono momentaneamente bloccati. Tutti i servizi sono al momento fermi. Mentre i tecnici sono al lavoro per risolvere i guasti, dal Municipio fanno sapere che chi aveva in programma un appuntamento per oggi dovrà attendere oppure rinviare ad altra data.

Per chi avesse bisogno di certificati è comunque attivo il sevizio online a cui è possibile accedere tramite SPID (clicca qui) per richiedere ed ottenere certificati e variazioni anagrafiche. Per chi non fosse in possesso dello SPID o non ha dimestichezza col pc e ha comunque bisogno dei certificati, ci si può recare presso le cartolerie e le edicole autorizzate per richiedere la stampa del proprio certificato (clicca qui per leggere l’elenco completo). Per estratti, carte di identità e atti notori bisognerà invece attendere che i terminali tornino in funzione poiché si possono fare solo presso gli uffici del Municipio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.