Ardea – “Siamo arrivati alla terza ed ultima fase del trasferimento degli uffici comunali” – a parlare è l’assessore Alessandro Possidoni, che prosegue: “Nella prima fase, abbiamo visto lo spostamento della maggior parte degli uffici comunali nella sede di via Salvo D’Acquisto, una struttura nuova che abbiamo dovuto allestire da zero, dai sistemi informatici, alle porte di emergenza…tutto questo in piena emergenza Covid.

Nella seconda fase abbiamo inaugurato la nuova delegazione di Tor San Lorenzo che ha permesso di offrire ai cittadini una sede distaccata di anagrafe e tributi. Quasi contemporaneamente sono partiti i lavori dell’archivio alla sede centrale.

Nel corso dei prossimi giorni procederemo con la riapertura della sede di via Francesco Crispi. Questo periodo di chiusura è stato utile per concludere alcune ristrutturazioni all’interno dei locali e definire il loro utilizzo, nell’economia dei vari uffici.

Nei locali di via Crispi, che per tantissimi anni hanno ospitato l’ufficio tecnico, troveranno nuova collocazione i servizi sociali, il Ced, l’ufficio messi ed il protocollo del comune di Ardea che inizieranno a ricevere il pubblico nella nuova sede a partire da Martedì 8 Marzo. Gli orari di apertura degli uffici e le prenotazioni già prese non subiranno variazioni.

Da quando sono stato nominato Assessore, i servizi sociali mi hanno fatto presente le difficoltà nel lavorare negli spazi dell’aula consiliare, una collocazione che doveva essere “temporanea” ma che di fatto è diventata definitiva. Fino ad oggi. Finalmente i servizi sociali avranno degli uffici più adatti alle loro esigenze e a quelle degli stessi cittadini, con salette riservate ai colloqui protetti e stanze più larghe e luminose.

Con lo spostamento dell’ufficio messi e del protocollo registreremo una riduzione dell’affluenza di pubblico a via Salvo D’Acquisto che permetterà di ridurre gli assembramenti. Inoltre, guadagneremo nuovo spazio per i servizi demografici che potranno godere di uno spazio di lavoro più ampio e confortevole.

Come per tutti i grandi cambiamenti non mancheranno nel primo periodo imprevisti o difficoltà ma il trasferimento ben più complesso ed articolato a via Salvo D’Acquisto della maggior parte del comune è stato utile per capire quali possono essere le difficoltà del percorso.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la disponibilità dei nostri dirigenti: a loro un grazie da parte mia, del Sindaco e del resto della Giunta. Nei prossimi giorni vi darò ulteriori aggiornamenti su altri importanti cambiamenti che stanno arrivando”.

