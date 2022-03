Caro bollette e riqualifica dello sport: presentato il piano da 700 milioni di euro

Roma – Un piano solo per lo sport. E’ stato presentato dal Sottosegretario con delega per la Presidenza del Consiglio lo scorso 1 marzo, alla VII Commissione al Senato.

Valentina Vezzali ha presentato un progetto in cui si evidenziano i finanziamenti che potranno arrivare allo sport. In totale sono 700 i milioni di euro stanziati dal Governo, attraverso le risorse europee. Sono diversi gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Tra di essi c’è la rigenerazione delle aree urbane, l’integrazione e l’inclusione sociale, la realizzazione degli spazi urbani per la pratica. Questi ultimi vengono inseriti nelle tematiche sociali e verranno finanziati con 350 milioni per la ristrutturazione degli impianti sportivi, 188 per la rigenerazione di quelli esistenti e 162 milioni per la costruzione di nuovi impianti o rigenerazione di quelli esistenti, con interesse da parte delle Federazioni Sportive.

La sinergia indicata si realizza tra il Fondo Sport e Periferie e il Pnrr. Il primo progetto viene dedicato ai comuni con meno di 50 mila abitanti, mentre il secondo per le aree con più di 50 mila cittadini. Con la messa a punto del progetto viene favorita la transizione dell’economia circolare, la garanzia della sostenibilità delle risorse idriche, la realizzazione di edifici con energie a zero costi, la rigenerazione di impianti esistenti attraverso l’impiego di apposite tecnologie e l’utilizzo di fonti rinnovabili o materiali ecocompatibili.

Gli aiuti economici vanno anche a coprire i costi del caro bollette. In questo caso i finanziamenti vanno destinati alla riqualificazione dell’impiantistica esistente e la promozione di nuovi target di efficientamento energetico, come si legge nel piano presentato: “Il caro bollette non dovrà pesare su chi ha già subìto gravi danni”.

“Sarà mia cura assicurare il massimo supporto a tutti gli enti realizzatori, per garantire il raggiungimento degli obiettivi. A un mondo che da sempre è la mia vita”. Indica il progetto, con le parole di Valentina Vezzali.

