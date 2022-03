Civitavecchia, Tedesco scrive alla Regione: “Annulli subito gli atti sul megadigestore”

Civitavecchia – “Oggi stesso ho dato seguito all’impegno preso durante il Consiglio comunale aperto di ieri sul megadigestore. È quindi partita una lettera alla volta della Regione con osservazioni tardive, mantenendo comunque le mie riserve già espresse durante i lavori circa l’utilità dell’iniziativa”.

Questo quanto dichiara il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, che spiega: “Il giorno dopo questo importante momento di confronto, mi corre l’obbligo di notare l’assoluta assenza di assessori regionali, nonostante l’espresso invito e la possibilità di partecipare in remoto. Lo ritengo un modo poco corretto di rapportarsi alla città e un grave atto di scortesia. Mi fermo qui, riscontrando invece la presenza dei tre consiglieri regionali del territorio e della loro collega Francesca De Vito”.

“Ritengo comunque che si debba mettere in pratica un’altra iniziativa per bloccare l’impianto, laddove io come Sindaco e tutta la conferenza dei capigruppo abbiamo potuto recepire le situazioni sopraggiunte: sia l’inserimento della tutela dell’ambiente in Costituzione che il decreto legge 16/2022 sul superamento ai limiti alle emissioni inquinanti dovrebbero essere essi stessi sufficienti affinché la Regione proceda in via di autotutela all’annullamento degli atti sul megadigestore”, propone ufficialmente Tedesco.

“L’auspicio è comunque che la Regione Lazio sia più chiara con la città e con il territorio: ricordiamo infatti che il parere regionale alla Commissione Via era arrivato anche sul progetto per la centrale a gas di Enel”, conclude il Sindaco.

