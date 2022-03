Concessioni balneari, il M5S a Gualtieri: “Le spiagge di Ostia rischiano di rimanere deserte”

Ostia – “Abbiamo scritto al Sindaco manifestando la nostra preoccupazione per gli scenari catastrofici che si configureranno dal 1 gennaio 2024 sulle nostre spiagge se il Piano di utilizzazione degli arenili di Roma non verrà approvato entro il 2022″.

Ad annunciarlo sono i consiglieri del Movimento 5 Stelle in X Municipio Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti. “Il Consiglio di Stato – ricordano – ha sentenziato che le concessioni demaniali marittime non potranno essere prorogate oltre il 2023, e che dovranno obbligatoriamente andare in gara europea (leggi qui). Questo significa che entro la fine del 2023 dovranno essere concluse le procedure di gara e assegnate le nuove concessioni”.

“Purtroppo, in assenza del nuovo Piano di utilizzazione degli arenili di Roma e di risorse professionali nel numero e nelle competenze per consentire all’Ufficio demanio di espletare le gare europee, a partire dal 1 gennaio 2024 non sarà possibile garantire i servizi balneari e la tutela delle nostre spiagge“, avvisano i consiglieri.

“Ci siamo dovuti, quindi, rivolgere direttamente al Sindaco, in quanto la coalizione di maggioranza municipale sembra non comprendere la gravità della situazione nonostante sia il nostro gruppo politico consiliare che l’Ufficio demanio del X Municipio abbiano provato a spiegarlo in tutti i modi – raccontano Ieva, Di Pillo e Paoletti -. Ci auguriamo che il Sindaco di Roma faccia il possibile per scongiurare la disastrosa situazione che si determinerà nel caso in cui non si rispetterà la tabella di marcia per arrivare a garantire i servizi sulle spiagge del litorale romano dal 1 gennaio 2024″.

La situazione a Ostia

Appena due settimane fa, il Tar del Lazio ha annullato la delibera con la quale, a dicembre scorso, Falconi e la sua giunta avevano deciso d’interrompere il percorso avviato dai pentastellati (leggi qui e qui).

Accogliendo il ricorso di una delle società vincitrici della gara già espletata, infatti, il Tribunale amministrativo regionale ha decretato che il bando con cui, alla fine del 2020, l’ex Amministrazione M5S aveva messo a gara 37 delle concessioni balneari di Ostia scadute quell’anno non sarà revocato, e che si dovrà procedere alla loro assegnazione (leggi qui).

Una decisione che ha incontrato il plauso dei 5S, a partire dall’ex sindaca Virginia Raggi: “Da anni ci battiamo per eliminare vecchi privilegi e aprire il settore alla concorrenza – ha commentato sui social -. Senza gare, saranno sempre gli stessi a spartirsi le nostre spiagge. La rivoluzione va avanti e non si ferma!”.

