Coppa Davis 2022, Sinner al debutto con il tennista slovacco

Sono Norbert Gombos (n.110 ATP) e Jannik Sinner (n.11 ATP) ad aprire oggi pomeriggio la sfida tra Slovacchia e Italia, valida per il turno preliminare della Davis Cup by Rakuten 2022, in programma sul veloce indoor della “NTC Arena” di Bratislava (capienza dell’impianto ridotta al 50% per le norme anti-covid: previsti comunque duemila tifosi). A seguire la sfida tra Alex Molcan (n.66 ATP) e Lorenzo Sonego (n.21 ATP).

Sabato si parte con il doppio: in campo Filip Polasek e Igor Zelenay opposti a Simone Bolelli e Stefano Travaglia. A seguire la sfida tra i numeri uno, dei rispettivi team Molcan (n.66 ATP) e Sinner (n.11 ATP): in chiusura, quella tra i numeri due Gombos (n.110 ATP) e Sonego (n.21 ATP). Questo l’esito della cerimonia ufficiale del sorteggio.

Programma

Slovacchia – Italia

venerdì alle ore 17

Norbert Gombos (SVK) c. Jannik Sinner (ITA)

precedenti 0-1 (ATP Marsiglia 2020, 1° turno, Sinner 64 76)

a seguire

Alex Molcan (SVK) c. Lorenzo Sonego (ITA)

precedenti 0-1 (Challenger Manerbio 2017, 2° turno qualificazioni, Sonego 62 26 76)

sabato alle ore 15

Filip Polasek/ Igor Zelenay (SVK) c. Simone Bolelli/Stefano Travaglia (ITA)

a seguire

Alex Molcan (SVK) c. Jannik Sinner (ITA)

nessun precedente

a seguire

Norbert Gombos (SVK) c. Lorenzo Sonego (ITA)

precedenti 2-1 (Challenger Playford 2018, 1° turno, Gombos 64 46 76;

Challenger Ortisei 2017, 1° turno, Sonego 26 75 64;

Challenger Brescia 2015, 1° turno, Gombos 62 62)

(fonte/foto@federtennis.it-Sposito)

