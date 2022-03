Coppa Davis, Sinner vince su Gombos: primo punto all’Italia

Si apre benissimo la Coppa Davis per Jannik Sinner. L’azzurro si è imposto poco fa sullo slovacco Gombos.

Il numero undici dell’Atp mondiale ha vinto per 2 a 1 sull’avversario (6-4 4-6 6-4).

E’ il primo punto prezioso dell’Italia in competizione. Prima dell’inizio della partita, gli azzurri hanno portato uno striscione gigante in campo con la scritta: “No war”. La delegazione sportiva ucraina ha indossato una maglia con un pettorale con su inciso: “Stop the war”.



(foto@Federtennis/Facebook)

