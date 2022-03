Fioravanti: “Ladispoli sesta città del turismo italiano”

Ladispoli – “Casa.it ha stilato la lista delle città più votate al turismo in Italia. Ebbene, la nostra Ladispoli è sesta in questa speciale classifica” – a parlare è il consigliere Marco Antonio Fioravanti che prosegue: “Questo da una parte testimonia la bontà del lavoro che negli ultimi 5 anni ha invertito la rotta delle precedenti amministrazioni, ma dall’altro ci spinge a programmare subito il nostro futuro.

I cittadini sicuramente ci daranno la possibilità di governare la città per i prossimi 5 anni, quindi dobbiamo già da ora puntare alla preparazione di un piano organico di sviluppo che coinvolga i rappresentanti delle strutture ricettive, degli stabilimenti balneari, del terzo settore. Sarebbe bellissimo vedere Ladispoli ancora più in alto. Sicuramente ci impegneremo per andare in testa, accogliendo i turisti al meglio e chissà, magari convincendoli a rimanere a vivere in questa bellissima città in cui, dal mare alla cultura, dai servizi alla buona cucina, tutto è alla portata di tutti”.

