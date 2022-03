Fiumicino, al Centro Leonardo una settimana di eventi per celebrare la Festa delle donna

Fiumicino – Il Centro Commerciale Leonardo, gestito e commercializzato da Savills, dal 05 al 12 marzo ha programmato, in occasione della Giornata Internazionale della donna, una settimana di attività per celebrare il mondo femminile. Iniziative nate in collaborazione con Radio Incontro Donna 96,8 fm e FARE X BENE ETS (associazione a sostegno delle categorie sociali più deboli e soggette a discriminazioni come donne, bambini e persone con disabilità), per ricordare sia le loro conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e violenze di cui purtroppo sono ancora oggetto in tutto il mondo.

Per questo il Centro Leonardo, sempre attento alle tematiche sociali, ha programmato un’intera settimana dedicata all’universo femminile, attraverso un interessante palinsesto radiofonico in diretta dalla galleria commerciale, che tratterà tematiche importanti che vanno dall’imprenditoria al femminile, all’attualità, le attività sociali e civiche, l’impegno nelle scuole e la tutela dell’ambiente. Dalle 10 alle 17, tutti i giorni sarà possibile ascoltare e partecipare ad interviste, interventi esterni e presentazioni di libri che trattano i temi del mondo delle donne.

Le donne saranno protagoniste anche attraverso un’altra iniziativa programmata dal Centro Leonardo, in collaborazione con Sowhat e l’associazione FARE X BENE ETS. Si tratta di un evento digitale di grande risonanza ed impatto sociale. Per l’occasione sarà creato un filtro instagram B/W che presenterà un segno rosso sotto l’occhio, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Il filtro sarà reso accessibile in Galleria, grazie ad un QR Code, presente in tutta la comunicazione sull’attività.

Dal 05 al 12 marzo per ogni storia Instagram pubblicata con il filtro dedicato B/W, il Centro Leonardo donerà 1 euro all’associazione FARE X BENE ETS, la cui Ambassador d’eccezione è Valentina Pitzalis. La ragazza cagliaritana nota alle cronache per essere diventata simbolo della lotta contro la violenza alle donne. Basterà inserire l’hashtag #SEMPREDONNA e la mention @centrocommercialeleonardo.

“Le donne, in tutto il mondo, sono state e sono protagoniste di importanti traguardi sociali e culturali, divenendo motori del cambiamento in disparati settori. Le donne contribuiscono, in modo particolare, all’evoluzione della società, con la loro sensibilità e solidarietà. Per questo il centro Leonardo, in occasione della Festa internazionale della Donna, sostiene l’universo femminile con una serie di attività di ascolto e promozione delle donne, in collaborazione con Radio Incontro Donna 96,8 fm e FARE X BENE ETS”, le parole di Gianpiero Campoli, direttore del Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino.

“Il virus della violenza e, nello specifico, quello della violenza sulle donne, è sicuramente uno dei più difficili da intercettare e contrastare, ma di fatto è uno dei fenomeni in continua crescita, soprattutto tra le pareti domestiche – il commento di Giusy Laganà, Segretario Generale di FARE X BENE – Un’ emergenza sociale peggiorata durante l’emergenza sanitaria, anche nel vissuto dei più giovani, attraverso le azioni di cyberbullismo di genere, come sexting e revenge porn. L’iniziativa del Centro Leonardo amplia ancora di più di più il circolo virtuoso di chi si impegna nelle attività e progetti di contrasto, perché come dice la nostra ambasciatrice, Valentina Pitzalis, nessuno possa mai toglierci il sorriso”.

“E’ motivo di grande soddisfazione far parte di questa iniziativa intrapresa dal Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino – dice l’editrice Michelle Marie Castiello – Dal 2016 RID 96.8 FM- Radio Incontro Donna porta avanti una missione: lottiamo ogni giorno affinché il sostegno alle donne non venga dato solo in occasione dell’8 marzo o del 25 novembre. Ma che diventi un diritto insindacabile”.

Punto nevralgico del territorio ad ovest di Roma, il Centro è da sempre protagonista delle attività sociali e di integrazione sociale. Sul piano sociale, infatti il Centro continua ad essere promotore di numerose attività, quali un convegno di rilevanza nazionale sul tema della convenzione ONU inerente le persone con diversa abilità ed il lancio di un’importante iniziativa insieme all’associazione Nazionale D.i.Re – Donne in Rete, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il Centro ha accolto anche la sede dell’associazione Stella Selene Onlus che opera nel campo della disabilità.

