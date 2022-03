Fiumicino, autobus in panne: traffico bloccato su via del Faro

Fiumicino – Un autobus in panne in via del Faro ha letteralmente bloccato la viabilità a Fiumicino nelle prime ore stamattina.

Si registrano disagi per gli automobilisti che devono attraversare il tratto di strada.

L’autobus si è bloccato al centro della carreggiata impedendo ai veicoli di attraversale via del Faro in entrambe le direzioni.

