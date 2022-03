Fiumicino, tir della Misericordia per l’Ucraina: ecco cosa serve e come contribuire

Fiumicino – “Partiremo il prossimo 15 marzo alle 5 del mattino da Fiumicino con un tir da 300 quintali carico di beni di prima necessità e due van da 6 posti ciascuno. All’interno volontari diretti in Polonia per soccorrere le persone che scappano dal conflitto in Ucraina; con loro anche un mediatore culturale e un’infermiera di nazionalità ucraina”.

Elisabetta Cortani, Governatore della Misericordia a Fiumicino, dopo il comunicato del sindaco Esterino Montino (leggi qui), chiarisce gli aspetti della missione. “Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i cittadini, delle associazioni di volontariato, delle pro loco, delle Istituzioni (Comune e Polizia locale si sono già attivati concretamente) e anche dei partiti politici. E’ questo il momento di andare oltre le casacche, oltre i dissapori, oltre ogni limite per spingere insieme verso un obiettivo alto: l’assistenza ai popoli che vivono l’orrore della guerra”.

Cosa serve? “Praticamente tutti i prodotti farmaceutici da banco (antipiretici, anti-infiammatori, antidolorifici), termometri, pannolini per bambini e pannoloni per anziani. E poi ancora latte a lunga conservazione, biscotti, prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene“.

“Saremo aperti ogni giorno, incluse le domeniche, dalle 9 alle 18 in piazzale Mediterraneo, per organizzare la raccolta; resteremo a disposizione – conclude Cortani – fino al 13 marzo per consentire, il giorno dopo, di caricare il tir nel modo più adeguato e partire per questa ennesima missione di soccorso; porteremo in Ucraina il nome e il buon cuore di Fiumicino“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link