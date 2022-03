A Fiumicino nasce il Banco Farmaceutico: sosterrà la popolazione ucraina

Fiumicino – A Fiumicino nasce il Banco Farmaceutico a sostegno della popolazione ucraina martoriata dal conflitto. Scopo dell’iniziativa, realizzata grazie alla sinergia tra le farmacie comunali di Fiumicino, Farmacisti in Aiuto Onlus e il Movimento Forense Roma, è raccogliere medicinali da consegnare alla Chiesa di Santa Sofia di via Boccea, a Roma, da dove raggiungeranno l’Ucraina.

Due i punti di raccolta a Fiumicino: uno nella farmacia comunale di Aranova e uno in quello di Isola Sacra. “Grazie alla disponibilità offerta dai colleghi della sezione di Roma, guidata dall’Avv. Maria Chiara Ruzza, abbiamo individuato – spiegano i promotori dell’iniziativa – tre poli logistici per la raccolta di generi di prima necessità che possano essere di supporto alla Chiesa e che abbiano adeguate dimensioni”.

“Per ora – raccontano – la necessità che ci è stata evidenziata dai rappresentanti della comunità ucraina è l’invio di beni in Ucraina per cui stanno disponendo una adeguata logistica. La Chiesa di Santa Sofia ha stilato una lista di medicinali e dispositivi medici di prima necessità e non solo richiesti dall’Ucraina. All’interno delle farmacie, il personale potrà essere di supporto all’individuazione dei presidi”.