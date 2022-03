“La guerra passerà”: il disegno di Davide, bimbo di Fiumicino, ai coetanei ucraini

Fiumicino – Un sole che splende sopra le nuvole, l’arcobaleno e un tavolo con dei bambini. In alto la scritta: “Ai bimbi dell’Ucraina. So che c’è la guerra ma passerà tutto“. Più che un messaggio di pace un grande abbraccio che unisce un bimbo di Fiumicino, Davide, ai tanti coetanei ucraini in fuga dal frastuono delle armi.

Il disegno spicca tra le tante scatole di cibi e scorte alimentari che le scuole della cittadina aeroportuale hanno iniziato a raccogliere dopo lo scoppio del conflitto nell’est Europa. Qui siamo nelle aule del Grassi, dove oggi, presso il plesso di via Copenaghen, i genitori dei alunni hanno ben accolto l’invito della preside.

I beni di prima necessità raccolti saranno poi consegnati al parroco della parrocchia Gesù Divin Lavoratore di piazza della Radio a Roma che provvederà a portare il materiale presso la basilica di Santa Sofia a Boccea, il cui rettore – padre Marco Semehen – si sta personalmente occupando della distribuzione presso l’Ucraina. E anche quel disegno viaggerà verso le mani di chi, improvvisamente, ha perso tutto in pochissime ore, per portare loro un po’ di conforto. Come solo le parole dei bambini più piccoli sanno fare.

