Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La depressione balcanica, alimentata da aria fredda di origine russa, condizionerà l’andamento del tempo sulle nostre regioni anche nel corso del prossimo weekend. Il passaggio del veloce fronte freddo che la stessa area di bassa pressione invierà sullo Stivale venerdì sarà seguito dall’afflusso di aria fredda che avrà come obiettivo principale il versante adriatico dello Stivale, ma in misura minore coinvolgerà un po’ tutte le regioni. Determinerà un generale abbassamento delle temperature, ma manterrà anche una certa instabilità sui settori esposti, con piogge sabato sulle regioni adriatiche e al Sud con nevicate fino a quote molto basse. Anche domenica i flussi freddi orientali causeranno una certa instabilità, limitatamente alle regioni adriatiche, con nuove occasioni per qualche pioggia o debole nevicata a bassa quota.

METEO VENERDI’ 04 MARZO. Soleggiato sull’arco alpino, nubi in aumento sulla Val Padana sin dalle prime ore della giornata con maggiori addensamenti sulle pianure pedemontane. In serata qualche debole fenomeno su Piemonte occidentale, Ponente Ligure e Prealpi lombarde, nevoso dai 600/800m. Addensamenti e piogge sparse e intermittenti su Marche, Umbria e Toscana, in estensione in giornata a Lazio e Abruzzo. Nubi e piovaschi sin dal mattino sulle regioni meridionali, in intensificazione in serata sull’alta Puglia e Campania interna, ma schiarite avanzeranno nel pomeriggio su Toscana, Lazio ed Umbria. Nubi e qualche pioggia anche in Sardegna. Limite nevicate sull’Appennino centro-settentrionale sui 300/600m, 800m sul settore meridionale. Temperature in lieve calo.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: giornata contraddistinta da un rapido fronte piovoso in transito da Toscana verso Umbria e Lazio, con precipitazioni sparse, in genere disomogenee. Quota neve su Appennino tosco-emiliano e Umbria in calo sin verso i 600/700m circa, sul Monte Amiata e sui crinali del Lazio sugli 850-1000m entro sera. Venti deboli o moderati inizialmente tra Ovest e Sudovest, in successiva rotazione tra Nord e Nordest. Temperature in calo soprattutto in Appennino. Mare fino a mosso.

Commento del previsore Lazio

Dopo un giovedì tra sole e nubi, nel corso di venerdì giunge un fronte freddo che porterà qualche precipitazione da Nord verso Sud su Toscana, Umbria e Lazio, in genere disomogenea, nevosa a tratti sin verso i 500-700m sull’Appennino tosco-umbro. Nel corso del weekend aria ulteriormente fredda di matrice balcanica affluirà un pò su tutte le regioni, innescando qualche rovescio o breve temporale soprattutto sul Lazio meridionale, nevoso fin sotto gli 800-1000m, qualche fiocco di neve anche in Umbria a quote molto basse, tendenzialmente soleggiato in Toscana. Clima invernale, specie in Appennino, con forti gelate notturne. Venti a tratti sostenuti di Grecale. La prossima settimana si preannuncia ancora fredda con qualche nevicate a bassa quota specie in Appennino, almeno nella prima parte.

(Fonte: 3B Meteo)