Fiumicino – La città di Fiumicino scende in piazza e si mobilita per la pace nell’est Europa. In tanti hanno sfidato la pioggia per darsi appuntamento sulla scalinata del palazzo comunale e manifestare sventolando bandiere dell’Ucraina e della pace e tenendo in mano cartelli con la scritta “No War”.

All’iniziativa, organizzata da Sant’Egidio insieme all’Amministrazione comunale, erano presenti moltissime persone, famiglie, bambini, giovani, associazioni, sindacati, oltre al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, assessori, consiglieri comunali e regionali.



















“Ringrazio – ha detto il vicesindaco – tutti coloro, grandi e piccoli, che hanno partecipato. È bello vedere questa piazza così piena, dopo i due anni che abbiamo vissuto di pandemia, anche se il motivo che ci porta qui è drammatico. La guerra sembrava qualcosa di lontano, ora purtroppo la vediamo invece alle nostre porte. Dobbiamo aiutare il popolo ucraino a resistere, Fiumicino è la città dell’accoglienza e dobbiamo dimostrarlo anche adesso con iniziative come questa promossa con Sant’Egidio. Nessuna guerra è mai giusta e Fiumicino vuole ribadire il suo no alla guerra e sì alla pace”.

