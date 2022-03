Città del Vaticano – Il prossimo 15 maggio Papa Francesco proclamerà santo il sacerdote carmelitano olandese Tito Brandsma (1881-1942), martire del nazismo. Con lui saranno fatte sante anche la religiosa francese Marie Rivier (1768-1838), fondatrice delle Suore della Presentazione di Maria, e la suora palermitana Maria di Gesù (1852-1923, al secolo Carolina Santocanale), fondatrice delle Cappuccine dell’Immacolata di Lourdes. La data delle tre canonizzazioni è stata stabilita dal Pontefice nel Concistoro ordinario pubblico tenuto oggi in Vaticano. Padre Brandsma, ucciso all’età di 61 anni a Dachau per ordine delle Ss, fu beatificato nel 1985 da Giovanni Paolo II.

Le tre canonizzazioni fissate oggi da Bergoglio per il prossimo 15 maggio saranno celebrate insieme alle sette già calendarizzate in precedenza per la medesima data, tra cui quella del religioso francese Charles De Foucauld (1858-1916), esploratore del deserto del Sahara e studioso della lingua e della cultura dei Tuareg, pioniere del dialogo tra culture e religioni diverse.

“Nel Concistoro Ordinario Pubblico del 3 maggio 2021 il Santo Padre Francesco aveva decretato la canonizzazione, senza fissarne la data a motivo della pandemia, dei seguenti Beati – ricordava il 9 novembre scorso un comunicato della Congregazione delle Cause dei Santi -: beato Lazzaro, detto Devasahayam, laico, martire; beato Cesar de Bus, sacerdote, fondatore della Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana; beato Luigi Maria Palazzolo, sacerdote, fondatore dell’Istituto delle Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo; beato Giustino Maria Russolillo, sacerdote, fondatore della Società delle Divine Vocazioni e della Congregazione delle Suore delle Divine Vocazioni; beato Charles de Foucauld, sacerdote diocesano; beata Maria Francesca di Gesù (al secolo: Anna Maria Rubatto), fondatrice della Suore Terziarie Cappuccine di Loano; beata Maria Domenica Mantovani, cofondatrice e prima Superiora Generale dell’Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia”.

“Sua Santità ha ora deciso che il rito di Canonizzazione di tutti i sette beati si celebri il 15 maggio 2022”, aggiungeva la nota. Domenica 15 maggio, quindi, saranno in tutto dieci i nuovi santi che saranno proclamati dal Pontefice.

Dopo la preghiera dell’Ora Media, nella Sala del Concistoro è seguita l’Optatio di nove Cardinali dall’Ordine dei Diaconi all’Ordine dei Presbiteri:

– su richiesta del Card. Manuel Monteiro de Castro, la Diaconia di S. Domenico di Guzmán è stata elevata pro hac vice a Titolo presbiterale;

– su richiesta del Card. Santos Abril y Castelló, la Diaconia di S. Ponziano è stata elevata pro hac vice a Titolo presbiterale;

– su richiesta del Card. Antonio Maria Vegliò, la Diaconia di S. Cesareo in Palatio è stata elevata pro hac vice a Titolo presbiterale;

– su richiesta del Card. Giuseppe Bertello, la Diaconia dei Ss. Vito, Modesto e Crescenzia è stata elevata pro hac vice a Titolo presbiterale;

– su richiesta del Card. Francesco Coccopalmerio, la Diaconia di S. Giuseppe dei Falegnami è stata elevata pro hac vice a Titolo presbiterale;

– su richiesta del Card. João Braz de Aviz, la Diaconia di S. Elena fuori Porta Prenestina è stata elevata pro hac vice a Titolo presbiterale;

– su richiesta del Card. Edwin Frederick O’Brien, la Diaconia di S. Sebastiano al Palatino è stata elevata pro hac vice a Titolo presbiterale;

– su richiesta del Card. Domenico Calcagno, la Diaconia dell’Annunciazione della B.V.M. a Via Ardeatina è stata elevata pro hac vice a Titolo presbiterale;

– su richiesta del Card. Giuseppe Versaldi, la Diaconia del S. Cuore di Gesù a Castro Pretorio è stata elevata pro hac vice a Titolo presbiterale.

