Paralimpiadi 2022, Bertagnolli: “Sfilare è stato unico. Darò il massimo in gara”

Pechino – Giacomo era emozionato già alla scelta. Quando il Comitato Italiano Paralimpico lo ha scelto per essere Portabandiera dell’Italia Team ai Giochi di Pechino non aveva nascosto la sua gioia intensa e immensa (leggi qui). Oggi ha potuto vivere un momento speciale Bertagnolli. Unico in carriera e irripetibile. Seppur in una strana atmosfera alla cerimonia d’apertura, in un contesto storico nuovo e mai vissuto in 80 anni di pace in Europa.

Mentre il conflitto in Ucraina va drammaticamente avanti, gli atleti paralimpici cercano di diffondere valori umani e sportivi che possono migliorare il tempo attuale del mondo. E quello del futuro. L’azzurro è stato un alfiere fiero e felici oggi a Pechino. All’interno del famoso stadio e forma di gabbia d’uccello, il pluricampione paralimpico di sci alpino delle Fiamme Gialle, che in bacheca conserva allori a cinque cerchi, titoli mondiali e Coppe del Mondo conquistate, è uscito sul palcoscenico della cerimonia d’apertura guidando la delegazione tricolore dell’Italia Team.

Mentre Martina Caironi (pluricampionessa paralimpica nell’atletica), in tribuna, applaudiva i compagni azzurri della neve e del ghiaccio, Giacomo ha portato in alto il Tricolore con quella emozione mai spenta, sin dal giorno della scelta: “Credo di non essermi mai goduto un momento, così tanto. E’ stato spettacolare”. Sono queste le parole riportate dal Comitato Italiano Paralimpico sulla pagina ufficiale del Cip su Facebook.

Domani sarà già in gara Giacomo, sulle nevi cinesi, per puntare immediatamente alle medaglie: “L’adrenalina è a mille. Non deve scendere per il debutto sulla neve. Bisogna restare concentrati. Daremo il mille per mille per fare benissimo. Oggi è stato veramente figo”. Ha detto Bertagnolli come riporta il Cip su Facebook.

(foto@ComitatoItalianoParalimpico/Facebook)

