Quindicenne muore sul campo di calcio: la comunità si stringe intorno alla famiglia

Latina – La notizia della morte del 15enne ieri poco dopo le 18 di ieri sul campo di calcio di Priverno (leggi qui) ha lasciato due comunità sgomente. Il ragazzo appassionato di calcio era di Bassiano, ma si allenava con i Giovanissimi del Priverno.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza postati sui social alla famiglia colpita dalla tragica scomparsa del giovanissimo giocatore di calcio che, ieri, in quello che doveva essere un allenamento qualsiasi ha perso la vita.

Anche l’amministrazione comunale di Bassiano ha voluto esprimere “Vicinanza alla famiglia per la scomparsa prematura del giovane Matteo”.

Un dramma che si è consumato sotto gli occhi di tutti i presenti e finanche della mamma che lo aveva accompagnato e lo guardava dagli spalti. E tutti insieme si sono prodigati con ogni mezzo per salvare la vita al giovane Matteo.

Sul posto sono intervenuti non solo i sanitari del 118, ma anche l’elicottero e i carabinieri e la Polizia locale. I presenti hanno fatto di tutto per evitare il peggio. Purtroppo Matteo non ce l’ha fatta.

