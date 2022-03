Guerra in Ucraina, in otto giorni di conflitto morte decine di bambini

Ucraina – Sarebbero 28 i bambini rimasti uccisi e 64 quelli feriti in otto giorni di offensiva militare russa in Ucraina. Lo riporta Ukrinform che cita Daria Herasymchuk in qualità di consigliere del presidente ucraino, in quello che di fatto è il nono giorno di guerra. Il 28 febbraio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva denunciato “l’uccisione di 16 bambini ucraini e il ferimento di altri 45 nei bombardamenti russi in soli quattro giorni”. (fonte Adnkronos)