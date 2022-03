Kiev – La Russia, nella guerra con l’Ucraina, bombarda la centrale nucleare di Zaporizhzhia. I video registrati da una telecamera di sorveglianza dell’impianto mostrano una fase dell’attacco. La centrale, secondo le ultime notizie, è controllata dalle forze di Mosca.

Nella guerra tra Ucraina e Russia, “per la prima volta nella storia dell’uomo uno Stato terrorista ha fatto ricorso al terrorismo nucleare”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio dopo che i militari russi hanno bombardato la centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud del Paese causando un incendio ma non vittime. ”Nessuno Stato, tranne la Russia, aveva mai colpito una centrale nucleare”, ha aggiunto Zelensky.

Livelli di radiazioni normali

Non si registrano cambiamenti nei livelli di radiazioni nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, bombardata dalla Russia nella guerra con l’Ucraina. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha segnalato che ”al momento non si registrano cambiamenti nei livelli di radiazioni nell’impianto” nucleare di Zaporizhzhia, il più grande dell’Ucraina nel sud del Paese. L’Aiea ha messo in allerta il suo Centro per le emergenze in modalità 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Nell’attacco russo non sono state danneggiate strutture essenziali, prosegue l’Aiea. Anche il segretario all’Energia degli Stati Uniti Jennifer Granholm ha detto che ”non sono state rilevati alti livelli di radiazioni vicino alla struttura”.

Su Twitter il direttore generale dell’Aiea Rafael Grossi, dopo l’attacco, si era detto “profondamente preoccupato per la situazione nell’impianto nucleare di Zaporizhzhia”. Grossi ha detto di aver parlato con il primo ministro ucraino Denys Shmygal e ha ribadito che l’Aiea sta monitorando la vicino la situazione nella centrale ed è in contatto con il regolatore nucleare ucraino. ”Chiedo a tutte le parti di evitare azioni che possano mettere in pericolo la sicurezza del programma nucleare’‘, ha scritto Grossi su Twitter. (fonte: Adnokronos)