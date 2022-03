Atletica, Jacobs al Silver World Tour di Belgrado: prove generali per i Mondiali

Prove generali di Mondiali Indoor di atletica. Studiare, capire, cercare il feeling con la pista che sabato 19 marzo metterà in palio le medaglie nei 60 metri.

Marcell Jacobs (Fiamme Oro) è decollato oggi pomeriggio verso Belgrado: lunedì il campione olimpico sfreccerà sul rettilineo della Stark Arena per la sua quinta gara stagionale (fin qui tutte vinte), in occasione di un Belgrade Indoor Meeting mai così utile e strategico, a dodici giorni dall’evento clou dell’inverno. Tornerà nell’impianto serbo a cinque anni dall’ultima volta: nel marzo 2017 era un saltatore in lungo molto promettente ma senza continuità e uscì in qualificazione con 7,70 agli Europei Indoor. Adesso è un altro mondo, è l’oro olimpico dei 100 metri e della 4×100, una stella globale dell’atletica e uno degli uomini da battere per il podio iridato.

Il test-Belgrado, come tutte le gare affrontate finora, è su doppio turno, batterie dalle 17.35 e finale alle 19.45. Gli avversari non sono irresistibili, nella tappa Silver del World Indoor Tour: l’unico realmente di spessore internazionale è lo slovacco Jan Volko, sul podio europeo indoor nelle ultime tre edizioni (oro nel 2019). Tutt’altri rivali li incontrerà ai Mondiali, con tre turni nella stessa giornata: batterie alle 10.45, semifinale alle 18.40, finale alle 21.20.

Nelle precedenti quattro uscite, il 27enne bresciano è sempre arrivato davanti a tutti, nei turni iniziali e poi nelle finali: 6.51 a Berlino, 6.49 a Lodz, 6.50 a Liévin, 6.55 agli Assoluti indoor di Ancona. Domani (domenica) compie un anno il record italiano di 6.47 e il titolo di campione europeo indoor di Torun 2021: quale migliore ricorrenza per farsi trascinare verso un altro risultato di valore? (fidal.it)

(foto@Colombo/Fidal)

