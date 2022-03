Canottaggio, a Sabaudia la prima regata regionale con gli azzurri olimpici

Sabaudia – Saranno 9 le gare alle quali parteciperanno gli atleti della Nazionale Italiana di canottaggio, che il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha convocato per il collegiale olimpico che andrà avanti fino al 18 marzo.

Un’ouverture agonistica, quindi, resa possibile grazie alla disponibilità del COL della The Core e del Comitato Regionale FIC Lazio che hanno inserito le nove gare in singolo, doppio, due senza e quattro senza, maschile e femminile, all’interno della prima regata regionale dell’anno che si svolgerà domani sulle acque del lago di Sabaudia.

Il primo blocco di gare, in singolo e due senza maschile e femminile, inizierà alle 9.30 con il primo via e terminerà alle 9.55 con l’ultima gara delle sei previste. Il secondo blocco, invece, inizierà alle 11.50 e terminerà alle 12.00 con l’ultima delle tre gare previste in doppio e quattro senza maschile e doppio femminile. (canottaggio.org)

(foto@canottaggio.org)

