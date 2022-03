Centrale di Torrevaldaliga a Civitavecchia, Enel: “Quel fumo è solo vapore acqueo”

Civitavecchia – Sulla presenza di un “pennacchio” in uscita dalla Centrale di Torrevaldaliga Nord, Enel conferma: “Come ampiamente chiarito in più occasioni, si tratta di vapore acqueo normalmente presente nel processo di produzione dell’impianto.

Il fenomeno, in condizioni meteo caratterizzate dalla concomitanza di più fattori quali la bassa temperatura, l’assenza di venti e l’elevata percentuale di umidità nell’atmosfera, è particolarmente visibile. Quasi ogni anno, in inverno, si verifica questa situazione, ed Enel chiarisce puntualmente di cosa si tratti”.

Enel ricorda infatti che “sulla Centrale di Torrevaldaliga Nord vengono effettuati controlli molto stringenti con un monitoraggio continuo delle emissioni e ogni ora ne viene rilevato il rispetto dei limiti di legge.

Le rilevazioni vengono inviate mensilmente ad Arpa Lazio e al Comune di Civitavecchia ai quali fa capo il compito di metterli a disposizione degli utenti finali. I limiti di emissione della Centrale sono tra i più bassi in base alle migliori tecnologie per la cattura dei residui della combustione attualmente disponibili sul mercato e i valori di emissione effettivi sono ben al di sotto di tali limiti.

Inoltre Civitavecchia è dotata di una rete per il monitoraggio della qualità dell’aria tra le più capillari in Italia composta da 14 capannine posizionate nei punti nevralgici della città e gestite direttamente da ARPA Lazio.

Dai dati liberamente consultabili sui siti istituzionali a livello regionale emerge che l’aria presenta livelli di inquinamento inferiori alla media nazionale. Enel invita quindi a consultare i dati e resta, come di consueto, a disposizione delle istituzioni per ogni ulteriore informazione e chiarimento al riguardo”.

