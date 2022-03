Morte sul campo di calcio, la mamma del 15enne: “Sognavi di diventare portiere della Roma”

A due giorni dalla morte di Matteo, il 15enne di Bassiano, in provincia di Latina, che nella sera di giovedì è morto sul campo di calcio (leggi qui), mentre si stava allenando insieme ai suoi compagni di squadra, le domande restano tante.

Una tragedia per la quale la mamma del giovane calciatore ha postato sui social un breve commento rivolgendosi a lui, Matteo, il suo ragazzo.

“Parlano tutti di te…. Su tutti i siti, su tutti i social trovo le tue foto e penso che non era questo il modo di diventare famoso… Il tuo sogno era diventare portiere professionista, il mio portierone!

Volevi diventare portiere della nazionale e della Roma

Mi dicevi ‘mamma che dici mi verrà a vedere qualcuno alla partita!?! Qualche osservatore? Qualcuno farà caso a me?!?!’

Ti rispondevo ma certo figlio mio, già con la tua educazione e con il tuo modo di fare, con il tuo modo di ‘fare spogliatoio’ le squadre ti avrebbero rincorso. E invece non hai dato tempo a nessuno di vederti.

Il destino crudele ti ha portato via. Via da me, dalla tua mamma. Mi hai lasciata da sola con papà e Totto, e tuo fratello piange perché lo hai lasciato solo.

Volavi sotto la porta, , ora sei volato troppo in alto per non riscendere più… Oggi anche il cielo ha pianto per te: la Semprevisa è innevata. Tutta per te.

Ti sei addormentato tra le mie braccia, al caldo del petto di mamma, mamma ti ha scaldato fino all’ultimo battito mentre ti cantavo la ninna nanna”.

Un dramma per il quale la Procura della Repubblica cerca risposte. E’ stato aperto, infatti, un fascicolo di indagine, disposta l’autopsia. Una indagine grazie alla quale si spera di dare risposte alla famiglia del giovane calciatore colpita dall’assurdo dolore per la prematura scomparsa di Matteo.

(Il Faro online)