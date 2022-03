Moses: “Atroce la guerra in Ucraina. Oltre il limite”

“Oggi la situazione dello sport è diversa rispetto al 1980? In un certo senso sono uguali, perché riguarda le Olimpiadi e il diritto degli atleti a gareggiare. Ma questa particolare situazione sale a un livello completamente diverso, a causa della complessità e dei diversi livelli di cattiveria, imbroglio. C’è la guerra, l’atrocità di ciò che stanno effettivamente facendo e le ragioni per cui lo stanno facendo. È oltre il limite”. Sono le parole di Edwin Moses, ex campione olimpico dei 400 metri ostacoli e uno dei 71 membri della Laureus World Sports Academy, la giuria per eccellenza composta da leggende dello sport che ad aprile decreterà i vincitori dei Laureus World Sports Awards sulla crisi in Ucraina.

“Il boicottaggio del 1980 era strettamente politico. E questo è stato uno dei motivi per cui ora è diverso. Sai, questo non è strettamente politico, è un conglomerato di molti eventi, in un lungo, lungo periodo di tempo”, ha sottolineato Moses in un’intervista realizzata da Laureus per l’Adnkronos. (Adnkronos)

