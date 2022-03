8 marzo, a Pomezia la donna si festeggia imparando le tecniche di difesa

Pomezia – “Nel 2021 sono stati commessi 295 omicidi, di cui 118 vittime sono donne, di cui 102 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste 70 hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex partner. Sfortunatamente i dati diventano ancora più inammissibili quando si parla di violenza che non porta alla morte, infatti il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale; il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Numeri spaventosi e difficili da poter debellare: è un strada lunga che vede coinvolte leggi, istituzioni, educazione, socialità”.

E’ quanto si legge nella nota di presentazione della Festa delle Donne patrocinata dal Comune di Pomezia e organizzata da commercianti e professionisti (lo Studio di Architettura e Progettazione dell’ arch. Sara Brancato, la ETF Fisio e la ASD United Volley di Pomezia), con il supporto del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza.

L’evento organizzato per la festa della donna “La Forza delle donne” dall’ASD Impact Self Defence è un’occasione per fornire a tutte una possibilità di difesa. ”L’iniziativa – si legge nella nota degli organizzatori – propone lo svolgimento di un mini corso di difesa personale pensato appositamente per la donna, un piccolo percorso mentale, tecnico-didattico per dare alla donna la possibilità di dire: “Io non ci sto! Io posso reagire!”.

Durante l’evento interverrà una psicologa, che esporrà gli effetti postumi delle violenze subite. Ci sarà inoltre un intervento mirato della fisioterapista della Etfisio, che farà una breve dimostrazione dei trattamenti post-allenamento.

L’evento si svolge oggi, domenica 6 marzo a Pomezia, presso il palazzetto dello sport “La Cupola” in via Varrone, tutte le donne che vorranno intervenire, potranno allenarsi, gratuitamente e senza preliminare comunicazione, con personale qualificato della ASD Impact Self Defence per essere introdotte nel mondo della difesa personale. ‘

“Verranno insegnati – si legge nella nota di presentazione – atteggiamenti e tecniche di difesa personale al femminile per poter fronteggiare eventuali aggressioni. Difendersi non è un’opzione, difendersi è necessario!”.

