Biathlon, Hofer centra il primo podio stagionale: è terzo nella pursuit

Giornata d’oro per il biathlon italiano con Lukas Hofer che conquista il primo podio stagionale, sia personale che per la squadra maschile, nella pursuit di Kontiolahti.

La vittoria, la sesta di fila, va al francese Quentin Fillon Maillet, con un errore, e con il tempo di 32’55″0, davanti a Lasser, niente errori, e 8″2 di distacco, quindi Lukas Hofer, a 8″8 con un errore. Fillon Maillet vince anche la coppa di specialità.

Lukas Hofer è perfetto al primo poligono dal quale esce quinto a una trentina di secondi dalla vetta della gara. Un errore nella seconda sessione di tiro non fa perdere granché al carabiniere di San Lorenzo di Sebato, che rimane all’ottavo posto a circa 50 secondi dalla vetta. Poi altri due poligoni perfetti per Hofer ed ecco l’azzurro a lottare per il podio finale, insieme a Jacquelin, Christiansen e Lesser, mentre davanti c’è Fillon Maillet, da solo. All’ultimo chilometro parte Lesser, subito inseguito da Hofer e i due fanno il vuoto. Il podio c’è, ma Hofer prova a prendersi la seconda piazza e cerca di scavalcare Lesser in volata, poi cede ma il terzo posto è suo.

Si tratta dell’undicesimo podio per Lukas Hofer, e del primo sigillo che arriva quasi al termine di una stagione travagliata da infortuni e malanni vari. Ma ora il 32enne altoatesino è al livello dei migliori.

Thomas Bormolini chiude al 23esimo posto con 3 errori e un ritardo di 1’55″6, Didier Bionaz è 34/o con 2 errori e 2’56″8 di svantaggio mentre resta fuori dai punti Tommaso Giacomel, 42/o con 3 errori e 3’42″1 di distacco.

Ordine d’arrivo pursuit maschile Cdm Kontiolahti (Fin)

Q. Fillon Maillet FRA 1 32’55″0 E. Lesser GER 0 +8″2 L. Hofer ITA 1 +8″8 E. Jacquelin FRA 2 +22″6 V.S. Christiansen NOR 0 +31″9 S.H. Laegreid NOR 2 +51″1 S.G. Bakken NOR 3 +1’02″9 F.F. Andersen NOR 3 +1’03″9 R. Rees GER 1 +1’11″1 S. Desthieux FRA 2 +1’16″4

