Fiumicino – Nella 21esima giornata del Campionato Eccellenza girone A, il Fiumicino Sporting Club 1926 scende in campo con una maglia speciale appositamente realizzata per dare un segnale di pace in risposta al conflitto ucraino.

‘Non possiamo e non dobbiamo rimanere indifferenti di fronte a ciò che sta accadendo e nel nostro piccolo vogliamo ribadire la nostra contrarietà ad ogni tipo di guerra’. Dice la nota della società.

Al posto dello sponsor, la nuova maglia bianca e blu si presenta con la bandiera ucraina che riporta la scritta “Stop War Ukraine” e sul retro la numerazione e la scritta “Fiumicino” si tingono di blu e di giallo. Un piccolo gesto che il Fiumicino si sente in dovere di fare, per ricordare l’importanza di schierarsi sempre a favore della pace.

