Fiumicino, Forza Italia scende in strada contro il caro-bollette

Fiumicino – “Come annunciato, sono partiti i banchetti per la raccolta firme a sostengo di un intervento parlamentare contro il caro-bollette che rischia di mettere in crisi famiglie e piccole imprese”.

Lo afferma Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Fiumicino.

“Serve un intervento concreto da parte delle Istituzioni, così come sollecitato dal nostro coordinatore nazionale Antonio Tajani, sul caro bollette. In assenza di interventi concreti, imprese e famiglie rischiano di finire in ginocchio’ – conclude Coronas -. Per tutto il mese di marzo e fino a maggio, organizzeremo dei banchetti a Fiumicino”.

Il primo appuntamento si svolto oggi in darsena, angolo via Giorgio Giorgis. I prossimi saranno il 12 marzo in via della Scafa (bar Madonnella) e il 13 in via Giorgio Giorgis (bar Rustichelli).