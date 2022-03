Fiumicino – Grave incidente in via dell’Aeroporto, a Fiumicino, intorno alle 21.30 di sabato 5 marzo.

A scontrarsi, due auto con a bordo sette passeggeri. Sei i feriti, trasportati in ospedale in codice rosso: fra questi, anche due bambini, ora ricoverati al Bambin Gesù.

Foto 2 di 2



Ferito anche un ragazzo di Parco Leonardo, trasportato al San Giovanni di Roma con un bacino fratturato e un trauma addominale, e due ragazze, ricoverate al San Camillo e al Sant’Eugenio, di cui una particolarmente grave e sottoposta a chirurgia d’urgenza sempre per un trauma all’addome.

Il violento scontro è avvenuto in direzione Ostia, e la strada è rimasta chiusa per circa un paio d’ore. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze e due automediche di Ares e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto uno dei conducenti dall’abitacolo.

