Morte Wilson, Maestrelli: “Notizia inaspettata. Fu grande figura della Lazio”

Roma – E’ morto nella notte a Roma Pino Wilson, capitano della Lazio campione d’Italia nella stagione 1973-74. Wilson, perno della difesa della Lazio tricolore allenata da Tommaso Maestrelli, aveva 76 anni. Il decesso sarebbe avvenuto in conseguenza di un ictus.

“Una notizia inaspettata. La scorsa settimana siamo stati insieme in Puglia per una manifestazione dedicata a mio padre. Abbiamo trascorso una giornata intera insieme, mai e poi mai potevo pensare a quanto accaduto. Abbiamo deciso che sarà sepolto nella cappella di famiglia, insieme a mio padre, e Giorgio (Chinaglia, ndr)” nel cimitero di Prima Porta a Roma, dice all’Adnkronos Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso compianto tecnico biancoceleste.

“E’ stata una figura importante per noi – racconta Massimo Maestrelli – A seguito della morte di mio padre, lui tutte le domeniche che la Lazio giocava in casa, dopo la partita portava i pasticcini e prendevamo il tè insieme, con mia mamma e miei fratelli. Ci ha riempito il cuore e l’anima per tanto tempo. Un gesto così bello! Per me lui era un punto di riferimento”. Molto probabilmente i funerali ci saranno martedì, “i figli stanno già organizzando la messa”. (Adnkronos)

