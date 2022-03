Nasce il movimento “Futura”: al centro del progetto i cittadini di Ardea e Pomezia

Ardea – Ad Ardea nasce l’associazione “Futura” per mettere al centro i diritti dei cittadini. L’associazione è stata costituita nei giorni scorsi grazie all’impulso di Adolfo Biamonte ed un gruppo di attivisti da sempre impegnati a difesa del territorio.

Un ente di tutela che nasce mettendo nero su bianco le iniziative che ne costituiranno la propria missione: contrasto al degrado, promozione delle vocazioni del territorio, seminari e convegni di formazione.

“Insieme ad un gruppo di cittadini di Pomezia ed Ardea – spiega il Presidente di Futura, Adolfo Biamonte – abbiamo voluto prendere un impegno concreto per attivarci a difesa delle nostre città. Vogliamo lavorare quotidianamente per difendere i nostri concittadini ed i loro diritti spesso negati, per aiutare a migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri”.

“C’è poi l’aspetto della valorizzazione di territori spesso lasciati in ombra: Ardea e Pomezia hanno invece bisogno di valorizzare le potenzialità turistiche, sportive e produttive che le caratterizzano”.

“L’associazione Futura – conclude Biamonte – è il movimento che mette le nostre città al centro di un grande progetto di sostegno e rinascita: i cittadini ed i loro diritti al primo posto”.

(Il Faro online)