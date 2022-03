Rapina in una sala scommesse ad Ardea: entrano armati e scappano con l’incasso

Ardea – Sono entrati in due armati e con il volto coperto in un centro Snai di via Laurentina con l’intenzione di rubare l’incasso della giornata. E’ successo ad Ardea, all’altezza di Rio Verde, sabato sera intorno alle 20:00.

L’assalto ha terrorizzato le persone presenti, che hanno visto i due rapinatori minacciare il gestore con due pistole per farsi dare i soldi della cassa. I malviventi sono riusciti a fuggire con il bottino facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente nessuno all’interno del locale è rimasto ferito.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri di Anzio e di Ardea, che hanno dato il via alle indagini per rintracciare i rapinatori. Al momento hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini di videosorveglianza.

