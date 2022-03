Santa Marinella – Un incendio è divampato nel cuore della notte appena trascorsa nello yacht club “Castrum Novum” di Santa Marinella.

Foto 2 di 2



Il fuoco si era già quasi completamente impadronito dell’intera struttura quando sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, giunti sul posto intorno a mezzanotte e mezza. Le fiamme erano talmente alte che si è reso necessario l’intervento di un’autobotte.

Ingenti i danni alla struttura, ma fortunatamente non si è registrato alcun ferito. Ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio.

