Stati Uniti, tornado uccide sei persone in Iowa: due sono bambini

Des Moines – Sei persone, tra cui due bambini, sono le vittime di un potente tornado che si è abbattuto sull’Iowa centrale. Lo riferisce Abc News spiegando che l’agenzia per la gestione delle emergenze della contea di Madison, oltre che di sei morti ha riferito anche di almeno quattro feriti, uno dei quali in pericolo di vita, mentre gli altri tre sarebbero in gravi condizioni. Entrambi i bambini uccisi avevano meno di 5 anni, hanno detto i funzionari. Il tornado ha attraversato l’area di Winterset, nell’Iowa, appena a sud-ovest di Des Moines, verso le 16:30 ora locale di ieri.

Diogenes Ayala, direttore dell’Agenzia per la gestione delle emergenze della contea di Madison, ha affermato in una conferenza stampa che le vittime sono state trovate sparpagliate in più posti e crede che non ci siano dispersi. Ayala ha anche aggiunto che la furia del tornado ha distrutto una trentina di case in un’area appena a nord di Winterset. (fonte: Adnkronos)