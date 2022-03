Botte, minacce e sedativi per “curare” gli anziani: ospizio lager ad Anzio

Anzio – Ospizio lager ad Anzio. Sono stati i Carabinieri del Nas di Roma che hanno scoperto condotte vessatorie fisiche e verbali, ma anche intimidazioni e strattoni, insulti e minacce ai danni degli anziani ospiti di una comunità alloggio nella cittadina del litorale romano.

Gli investigatori avrebbero riscontrato anche omissioni nella cura degli ospiti residenti e somministrazione massiccia di farmaci sedativi, senza alcuna necessità e al di fuori di alcun piano terapeutico, così da sopire gli ospiti durante la notte evitando richieste di assistenza consentendo agli operatori sanitari di riposare indisturbati.

E sono stati i Carabinieri del Nas di Roma, coadiuvati dai militari dell’Arma Territoriale, a dare esecuzione a 3 ordinanze di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e 2 ordinanze di applicazione di misure interdittive (divieto temporaneo dell’esercizio della relativa impresa o professione) nonché a 7 decreti di perquisizione disposti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

Si tratta di provvedimenti che scaturiscono da una attività info-investigativa del Nas di Roma con l’ausilio di intercettazioni ambientali audio video e telefoniche che permettevano di svelare varie condotte delittuose a carico dei proprietari e del personale della struttura.

I militari hanno tra l’altro scoperto: “l’inesistenza di qualsiasi attività ludica o ricreativa per gli anziani i quali erano anche costretti a restare nelle loro camere dalle 18.00 serali fino al mattino successivo”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

