Probabilmente in vantaggio più grande quando si acquista una caldaia con un marchio solido come Vaillant è la possibilità di affidare la gestione del proprio prodotto ad una azienda seria che opera appunto su prodotti a marchio.

Saranno varie le volte in cui si dovrà far capo al centro assistenza Vaillant per gestire il proprio prodotto di riscaldamento.

Di solito è possibile contattare questa ditta attraverso un numero verde, in questa circostanza: se si vuole a fissare un appuntamento per la manutenzione ordinaria, se si vuole procedere ad una installazione seguita da una prima accensione dell’impianto, per qualunque opera di riparazione e dunque di manutenzione straordinaria. Naturalmente i tecnici del centro di assistenza sono sempre a disposizione dei clienti per una consulenza riguardante eventuali problemi contingenti all’utilizzo dell’impianto o alla sua sostituzione quando la caldaia ormai dovrà venire cambiata.

Per quanto riguarda i centri di assistenza a marchio possono essere anche raggiunti grazie ad una maschera di ricerca che si trova sul sito ufficiale dove si può andare a mettere il proprio indirizzo affinché venga suggerito il centro di assistenza a marchio più vicino. In questo caso si avrà immediatamente il numero di telefono del centro servizi più prossimo o l’eventuale sito Internet laddove dovesse esistere uno.

Si possono richiedere anche informazioni in merito agli incentivi fiscali erogati per poter acquistare un prodotto nuovo, perché ci sono davvero tantissime possibilità che possono indurre le persone ad avere un impianto migliore e a risparmiare parecchio sia in sede di acquisto che in sede di consumi.

Il centro di assistenza e la prima accensione.

Non bisogna mai sottovalutare l’importanza della prima accensione, che è un passaggio fondamentale per quanto riguarda la vita della propria caldaia domestica. La prima accensione è quel passaggio che consente di andare ad attivare la garanzia Vaillant. In pratica il tecnico che si occupa dell’installazione, dopo aver montato la caldaia, aver verificato che funzioni esattamente come riporta la casa costruttrice del prodotto, rilascia la dichiarazione di conformità che deve essere portata al centro di assistenza autorizzato e da quel momento si può avere la certezza di avere la copertura fornita da una garanzia che dura di solito due anni, a meno che non ci siano delle opzioni che possono offrire un allungamento del periodo di garanzia. La prima accensione di solito è un passaggio gratuito, perché è proprio l’azienda produttrice che ha bisogno di andare a fare un accertamento rispetto alla corretta installazione, anche perché non converrebbe far partire la garanzia su un prodotto che non funziona. Rivolgersi ad un centro di assistenza a marchio significa comunque mettere la propria caldaia nelle mani di professionisti formati proprio su questo tipo di prodotto, che a loro volta hanno tutto la necessità di operare al meglio. Se il prodotto dovesse essere difettoso, cosa che capita molto raramente data l’alta qualità delle caldaie a questo marchio, si potrebbe chiedere una sostituzione quando la garanzia è attiva ed è per questo che è nell’interesse della casa produttrice verificarne subito l’adeguato funzionamento.