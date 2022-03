Chiedere la cremazione sta diventando una pratica sempre più comune. Quando si pianifica in anticipo la propria sepoltura o si prendono decisioni sulla sepoltura di una persona cara deceduta, la sepoltura o la cremazione è una delle prime cose che dovresti decidere. Abbiamo trovato una manciata di vantaggi della cremazione per aiutare la tua decisione. Il processo di cremazione, a seconda di dove viene fatto, costa molto meno rispetto all’acquisto di una bara e di un luogo di sepoltura più grande. A seconda di molti fattori, una cremazione costa circa duemila euro, e si può acquistare un’urna molto carina da circa 100 a 200 euro, rispetto a una bara che potrebbe costare due, tre o quattro volte quella cifra totale, ed è ovvio che la cremazione è l’opzione più economica. I posti in un’urna costeranno molto meno dell’acquisto di una bara, ma alcune persone scelgono comunque di fare una sepoltura. Seppellire l’urna in una tomba o in una cripta è abbastanza comune. Inoltre, puoi ancora avere un servizio funebre per entrambi i metodi, così poco è cambiato in quel modo.

Ovviamente per una famiglia è difficile affrontare questo argomento con un’ impresa di onoranze funebri quando è morto un caro. A meno che quest’ultimo già prima di morire e sapendo che sarebbe successo a breve avrebbe accettato delle disposizioni in tal senso.

In quel caso la cosa sarebbe molto più facile da organizzare

La cremazione è una scelta molto più ragionevole ed ecosostenibile, considerando la scarsità di spazio per la sepoltura e gli alti costi delle bare

Per coloro che non vogliono che si tenga un servizio funebre complicato, possono scegliere di tenere un servizio funebre in un luogo tranquillo e possono scegliere di far spargere le loro ceneri lì, invece della sepoltura. Ma anche seppellire le ceneri in un’urna o seppellirle in una cripta è più facile di un funerale tradizionale. Sembra uno strano vantaggio, ma poiché sempre più persone scelgono la cremazione rispetto alla sepoltura tradizionale, sta diventando una scelta più trendy. Più persone scelgono la cremazione, più persone che non la capiscono sono esposte ai suoi benefici. La maggior parte di noi ha familiarità con il concetto di cremazione diretta, il che significa sostanzialmente che i resti cremati vengono consegnati alla famiglia senza un servizio funebre. La scelta della cremazione con i servizi può aiutare le famiglie a vivere un’esperienza più confortante mentre si preparano a dire addio ai loro cari. Sebbene ci siano diversi vantaggi della cremazione rispetto alla sepoltura, ricorda che puoi comunque scegliere entrambi. Puoi essere cremato e quindi scegliere di far seppellire o seppellire quelle ceneri. I guardiani del cimitero e della cappella ti aiuteranno in qualsiasi decisione tu prenda e ti guideremo attraverso tutte le fasi della sepoltura e/o della cremazione.

Questo dimostra come sia molto importante avere un rapporto di fiducia con l’impresario delle Onoranze Funebri in modo da organizzare tutto il rito per la persona che non c’è più al massimo delle possibilità anche perché si tratta anche di un modo di onorare l’amore che abbiamo provato per lei