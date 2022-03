Covid, sempre meno positivi a Fiumicino: dal 12 marzo riaprono i centri anziani

Fiumicino – “E’ sceso di molto nelle ultime settimane il numero di contagiati nel Comune di Fiumicino. Secondo i dati forniti dalla Asl Roma 3, oggi i positivi sono 408, a fronte di 186 nuovi casi e 308 guariti rispetto all’ultima comunicazione. Di questi, 217 sono donne, 191 uomini, con un’età media di 38 anni. Le località più colpite sono: Fiumicino e Isola sacra (63% dei casi totali), Parco Leonardo (9%), Maccarese (8%) e Fregene (7%)”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Questi dati – spiega – ci confortano e fanno ben sperare di poter uscire dalla situazione emergenziale in tempi non troppo lunghi. Ovviamente deve restare alta l’attenzione di tutti nell’evitare le situazioni di contagio e nel proseguire la campagna vaccinale contro il coronavirus”.

“Sono quindi lieto di annunciare che sabato prossimo, 12 marzo, riapriranno i centri anziani, che avevamo chiuso a metà novembre con l’acuirsi dei contagi da Covid-19 nel nostro territorio”, ha poi annunciato il Sindaco.

“Riapriranno tutti, ad eccezione di quello ad Aranova – conclude Montino – in quanto siamo in attesa dei macchinari per intervenire sul ricambio d’aria data la conformità del centro stesso. Sono già in cantiere invece gli interventi al Centro Catalani di Isola sacra, che può essere aperto la sera e i festivi durante il periodo dei lavori, e a Passoscuro, dove gli interventi possono essere realizzati con il centro in funzione“.

