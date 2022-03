Ostia – Partiranno giovedì per la Moldavia i volontari della Protezione Civile “The Angels” di Acilia, da anni attivi sul territorio del decimo municipio e non solo.

Proprio come fecero per il terremoto dell’Aquila del 2009, infatti, gli “Angeli” porteranno con loro acqua, cibo, farmaci e altri generi di prima necessità destinati, questa volta, ai cittadini in fuga dalla vicina Ucraina.

L’iniziativa – organizzata in collaborazione con la Protezione Civile SOS Soccorso di Roma e col coordinamento dell’Associazione Emergenze Operative Protezione Civile – ha ricevuto il plauso dell’ambasciatore moldavo in Italia, che negli scorsi giorni ha voluto incontrare i volontari.

E a dar loro supporto è arrivata anche l’azienda Blue Vending che, come già accaduto in passato, li ha riforniti di centinaia bevande e alimenti: un contributo prezioso, spiegano dalla Protezione Civile, che potrà fare la differenza nelle vite delle migliaia di persone che la guerra ha privato di tutto.

Come aiutarli

I volontari della Protezione Civile The Angels e SOS Soccorso raccoglieranno cibo a lunga conservazione, acqua, farmaci e altri generi di prima necessità da portare in Moldavia fino alla mattina di mercoledì 9 marzo.

Chi volesse contribuire può farlo portando le proprie donazioni presso:

la sede di via di Saponara 160 , ad Acilia (X Municipio);

, ad Acilia (X Municipio); la sede di via della Magliana 292, a Magliana (XI Municipio).

