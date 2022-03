Fiumicino – Un incontro per sensibilizzare e per confrontarsi su alcuni temi chiave dell’adolescenza: questo l’obiettivo dell’incontro per la legalità e il cyberbullismo tenuto dai carabinieri nell’Aula Magna dell’IIS Paolo Baffi di Fiumicino. Un’occasione per dialogare con gli studenti con un approccio diretto, diverso dalle solite lezioni scolastiche.

Il cyberbullismo, in particolare, è una tematica molto calda all’interno degli istituti superiori, che come il Baffi, si impegnano da sempre per contrastarla. L’incontro con i carabinieri è stato un momento di consapevolezza, di riflessione, all’insegna della promozione della legalità. Un modo per sensibilizzare non solo gli alunni, ma anche le loro famiglie.

