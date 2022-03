Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Anche l’avvio della prossima settimana, come il weekend, vedrà come figura protagonista la grande depressione balcanica, in realtà estesa fin verso i confini russi e alimentata da una massa di aria fredda che si spingerà verso ovest fino al Mediterraneo centrale. L’Italia continuerà a subire la sua influenza, con afflusso di correnti nordorientali che spingeranno il carico freddo fin sullo Stivale, associato ad episodi a tratti instabili diretti principalmente verso le nostre regioni adriatiche e al Sud, con nevicate anche a quote basse.

METEO LUNEDI’ 07 MARZO. Un impulso freddo balcanico determinerà una certa instabilità su Prealpi orientali, regioni adriatiche, meridionali ed anche sulla Sardegna, con piovaschi intermittenti, più probabili nella seconda parte della giornata, e nevicate mediamente dai 500m, ma localmente anche più in basso tra Marche e Abruzzo. Nubi in aumento anche sul Piemonte occidentale a fine giornata con qualche fiocco di neve da quote collinari. Maggiori aperture su Alpi e regioni tirreniche. Temperature stabili con clima freddo.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: Fredde correnti dall’Europa nordorientali continuano a raggiungere le nostre regioni centrali determinando così la formazione di locali piogge o rovesci sui settori appenninici in sconfinamento anche su Toscana centro occidentale, Ovest Umbria e Lazio meridionale. Venti deboli o moderati nordorientali. Zero termico nell’intorno di 900 metri. Mare da molto mosso a mosso. Clima ancora freddo la notte e al primo mattino con gelate anche in pianura.

Commento del previsore Lazio

Dopo un giovedì tra sole e nubi, nel corso di venerdì giunge un fronte freddo che porterà qualche precipitazione da Nord verso Sud su Toscana, Umbria e Lazio, in genere disomogenea, nevosa a tratti sin verso i 500-700m sull’Appennino tosco-umbro. Nel corso del weekend aria ulteriormente fredda di matrice balcanica affluirà un pò su tutte le regioni, innescando qualche rovescio o breve temporale soprattutto sul Lazio meridionale, nevoso fin sotto gli 800-1000m, qualche fiocco di neve anche in Umbria a quote molto basse, tendenzialmente soleggiato in Toscana. Clima invernale, specie in Appennino, con forti gelate notturne. Venti a tratti sostenuti di Grecale. La prossima settimana si preannuncia ancora fredda con qualche nevicate a bassa quota specie in Appennino, almeno nella prima parte.

(Fonte: 3B Meteo)