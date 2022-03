Minturno piange l’ex sindaco Pino Sardelli: oggi l’ultimo saluto

Minturno – E’ morto nella serata di sabato. Pino Sardelli, ex sindaco di Minturno, si è spento nella sua abitazione di Scauri a causa di una malattia.

A darne notizia, è stato l’attuale primo cittadino, Gerardo Stefanelli: “E’ venuto a mancare Giuseppe ( Pino ) Sardelli, per diversi decenni protagonista della vita politica cittadina, più’ volte consigliere e assessore comunale, Sindaco di Minturno dal 2005 al 2010, storico dirigente del Basket Scauri dei tempi d’oro”.

Tanti i messaggi di cordoglio dal mondo della politica, ma soprattutto di amicizia, stima e riconoscenza per l’impegno profuso negli anni nei suoi ruoli istituzionali.

Stamattina alle 11 e 30 nella chiesa dell’immacolata a Scauri.

