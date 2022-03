Minturno, riaperti i termini per le iscrizioni al nido comunale “Polline”

Minturno – A decorrere dal 02/03/2022 sono riaperti i termini per le iscrizioni all’asilo nido Comunale ”Polline”, Via P. Fedele per l’anno scolastico 2021/2022, a copertura dei posti ancora disponibili.

L’asilo nido, accoglie i bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni residenti nel Comune di Minturno.

L’inserimento sarà determinato dalla formulazione di una nuova graduatoria. Si precisa che l’iscrizione a valere sul presente bando non darà diritto a precedenza per l’anno scolastico 2022/2023.

La richiesta di iscrizione al servizio, completa in ogni sua parte, dovrà essere redatta sull’apposito modello (scarica qui la domanda riapertura iscrizione) disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali – Pubblica Istruzione del Comune, siti presso il Comune di Minturno, allegata al presente bando e nella sezione Avvisi.

Le istanze dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo Generale entro e non oltre il le ore 12,00 del 11 Marzo 2022.

