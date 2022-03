Pescherecci strangolati dal caro gasolio, parte lo sciopero: “Aiutateci”

Dalla scorsa notte i pescherecci delle marinerie italiane non usciranno in mare per una settimana.

Una decisione presa durante l’assemblea a Civitanova Marche per manifestare contro il caro gasolio.

Uno sciopero deciso alla presenza dell’80 per cento dei rappresentanti del comparto in quanto gli aumenti del gasolio non permettono di sostenere l’attività di pesca. A darne notizia è l’Associazione produttori Pesca.

E mercoledì, 9 marzo, è annunciato un incontro al Ministero con tutte le associazioni di categoria che chiedono aiuto per il proseguimento delle attività del comparto.

(Il Faro online)