Ponza, il Comune cerca gestori per i siti archeologici delle cisterne romane

Ponza – Il Comune di Ponza, con apposita delibera, ha avviato la procedura amministrativa per la concessione sperimentale a terzi del servizio di gestione dei siti archeologici: Cisterna della Dragonara e Cisterna del Corridoio e ha predisposto una manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura per l’affidamento in concessione dei siti delle Cisterne Romane.

L’Amministrazione comunale sta procedendo quindi ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura per l’affidamento in concessione sperimentale della gestione dei siti archeologici per il periodo compreso tra il 01 aprile 2022 e il 31.12.2022.

“Possono presentare la manifestazione di interesse – si legge nei documenti del Comune – tutti gli operatori economici, siano essi persone giuridiche (enti, imprese e società) o enti privi di personalità giuridica, nonché altri operatori privati in forma singola o associata che si impegnano a costituire apposita impresa individuale o società qualora invitati a presentare offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto.

La selezione ha per oggetto la concessione sperimentale della gestione per lo svolgimento delle attività di apertura e chiusura delle Cisterne Romane; di sviluppo e valorizzazione del sito; di manutenzione ordinaria e la pulizia, di conservazione e custodia delle strutture e dei materiali affidati; di apertura al pubblico e realizzazione di attività didattiche, di gestione di visite didattiche, convegni e altre attività culturali.

Il Comune di Ponza avvierà una procedura selettiva concorrenziale con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata all’individuazione e alla definizione degli strumenti e delle modalità più idonee alla valorizzazione dell’area e al perseguimento delle finalità della concessione sperimentale. Alla procedura selettiva saranno invitati solo i soggetti che avranno presentato regolare manifestazione di interesse e che risultino in possesso dei requisiti richiesti.

