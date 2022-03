San Felice Circeo, istituito un senso unico alternato per lavori a Via Monte Circeo

San Felice Circeo – E’ stata emessa apposita ordinanza per la modifica temporanea della circolazione stradale su Via Monte Circeo nel tratto compreso tra l’intersezione con Via della Pineta fino all’intersezione con Via G. Matteotti, per lavori di miglioramento e riqualificazione boschiva.

Pertanto dalle ore 07,00 alle ore 18,00 dal giorno 02/03/2022 fino al 31/03/2022 e comunque fino al termine dei lavori è stato istituito il senso unico alternato con impianto semaforico mobile in Via Monte Circeo.

